У 2024 з-за кордону не повернулись 579 чоловіків, які виїхали за листами сприяння від мінкульту

У 2024 році до України не повернулись 579 чоловіків, які виїхали за кордон за листами сприяння від міністерства культури. Про це розповіла перша заступниця міністра культури Галина Григоренко, передає «Інтерфакс-України».

«Станом на сьогодні у нас є офіційний лист від Державної прикордонної служби, що за листом сприяння від Міністерства культури за 2024 рік не повернулося 579 чоловіків», – цитує «Інтерфакс-України» Галину Григоренко.

Станом на жовтень 2024 року, за словами міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького, з-за кордону не повернувся кожний п’ятий діяч культури, який виїхав з України за дозволом міністерства.

Нагадаємо, 28 лютого пресслужба міністерства культури та стратегічних комунікацій повідомила, що відомство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду військовозобов’язаних медійників та митців.

4 березня Кабінет міністрів врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митців та працівників медіа. Подати документи до мінкульту необхідно щонайменше за 15 днів до виїзду за кордон, а перебувати там можна не більше 60 календарних днів.