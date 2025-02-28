Тепер чоловіки-водії гуманітарних вантажів виїжджатимуть на загальних підставах

Близько 2000 водіїв гуманітарних вантажів виїхали за кордон у Львівській області і не вчасно не повернулися. Майже три роки водії виїжджали за кордон завдяки системі «Шлях», днями Кабмін її скасував і тепер всі чоловіки виїжджатимуть на загальних засадах.

Як повідомив під час брифінгу у пʼятницю, 28 лютого, керівник апарату ЛОВА Тарас Грень, із 2022 року й по нині помітно зменшилася кількість звернень від юридичних осіб та організацій щодо дозволів на перетин кордону.

Всі, хто перевозив гуманітарні вантажі, міг перетинати кордон через систему «Шлях» після звернення до ЛОВА. Перелік чоловіків, яким був потрібен такий дозвіл, подавали благодійні організації, від яких планувався виїзд. За інформацією облдержадміністрації, близько 2000 людей перевищили термін перебування за кордоном. Це менше 4% від загальної кількості.

«Важливо зазначити, що ці особи не залишилися за кордоном, а лише перевищили дозволений термін», – зауважує Тарас Грень.

Водночас він не повідомив, яка кількість чоловіків, які виїхали під прикриттям перевезення гуманітарки, таки не повернулись в Україну. Львівська обласна державна адміністрація не має повноважень, щоб відкликати вже надані дозволи на виїзд. перетину кордону.

Нагадаємо, Кабмін змінив правила перетину кордону для частини військовозобовʼязаних. Зокрема, уряд ліквідував систему Шлях і забрав у обласних адміністрацій повноваження і міністерства інфраструктури видавати відповідні дозволи. Крім цього, перевізники гуманітарних та медичних вантажів не матимуть спецдозволів на перетин кордону – пропуск відбуватиметься на загальних підставах.