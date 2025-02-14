Для оформлення та отримання паспортів українські чоловіки віком 18-60 років мають мати військово-облікові документи

Кабінет міністрів України врегулював питання видачі паспортів українським чоловікам за кордоном. Починаючи з 17 лютого українці мобілізаційного віку почергово зможуть отримати свої паспорти. Про це в п’ятницю, 14 лютого, повідомили Державна міграційна служба України та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП “Документ”, зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть у порядку черговості подачі документів», – ідеться в повідомлені.

Як пояснили у ДМС, чоловіки, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь-яких додаткових документів.

«Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії», – зазначили в службі, пояснивши, що це «спростить реалізацію прав» цих чоловіків.

У службі додали, що їм потрібен був час на унормування процесу відновлення видачі документів відповідно до чинного законодавства України.

Державна міграційна служба України нагадує, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів українськими чоловіками віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Нагадаємо, з 23 квітня 2024 року українські чоловіки призовного віку (18-60 років) не могли отримати консульські послуги за кордоном. Того ж дня через технічні причини тимчасово призупинили видачу готових паспортів у закордонних підрозділах ДП «Документ». Там зазначили, що подати заяву на оформлення документа можна у звичайному режимі, але готові паспорти видаватимуть лише дітям віком до 12 років.

Окрім того, з 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років мали можливість отримати паспортні документи тільки на території України, пересилати їх за кордон заборонено.

Видачу документів у тестовому режимі для окремих категорій населення відновили у травні.