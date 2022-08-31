Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок

Міністерство оборони передало до Верховної Ради України пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у середу, 31 серпня.

Вона нагадала, що постановку жінок на військовий облік встановлює закон, відтак уряд та Генеральний штаб не можуть змінити процедуру самостійно. Натомість Міноборони та Генштаб виконають зміни, якщо Верховна Рада їх ухвалить.

«Досвід розгортання всіх військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку», – зазначила вона у Telegram.

Водночас Маляр вказала на те, що в ЗСУ залишається потреба у фахівцях із медицини, радіотехніки, харчових технологій.

«Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Ще раз нагадую – йдеться про добровільну постановку на військовий облік», – наголосила заступниця міністра.

Маляр нагадала, що з 2014 року жодна жінка не потрапила на фронт примусово.

Нагадаємо, що з 1 жовтня цього року в Україні запрацює нова процедура взяття жінок на військовий облік. У соцмережах і ЗМІ поширилася інформація про те, що жінкам, які пройдуть процедуру, можуть заборонити виїжджати з України на період воєнного стану. Втім у Міноборони заявили, що обмежень на перетин кордону для жінок не планують. У липні Генеральний штаб заявив, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.