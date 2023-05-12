31 танк планують передати не раніше осені 2023 року

США передадуть Україні танки Abrams на початку осені, коли завершаться програми тренування українських військових на них. Про це повідомив у четвер, 11 травня, міністр оборони США Ллойд Остін, пише «Голос Америки».

«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання», – заявив Ллойд Остін.

Міністр оборони США уточнив, що пришвидшити передачу танків буде складно, оскільки американські військові не тільки готують озброєння для використання та навчання українських солдатів, але і створюють інфраструктуру, яка підтримуватиме роботу Abrams. Водночас Ллойд Остін запевнив, що США намагається передати необхідну техніку якомога швидше.

Наприкінці квітня з'явилась інформація про те, що американські М1 Abrams вже перекинули до Німеччини, щоб надалі передати Україні. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер спростував цю інформацію, зазначивши, що танки будуть використовувати виключно для навчань українських солдатів. Передача бойових танків для України, за словами Райдера, відбудеться до кінця року.