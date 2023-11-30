Орієнтовна вартість мікросхем становить понад 65 млн грн

Під час аудиту однієї з військових частин Житомирської області Міністерство оборони викрило та не допустило втрати мікросхем, які містять золото, срібло та платину. Загалом вдалося не допустити втрати плат на понад 65 млн грн, повідомили у прес-службі Міноборони у четвер, 30 листопада.

Блоки з мікросхемами виявили у гаражах на території військової частини. Згідно із паспортними даними, там зберігалося приблизно 50 тонн плат, які не були обліковані.

«У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно. Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють. Знайдені дорогоцінні плати (майно) знову поставлені на облік. Оціночна вартість – 65,66 млн грн», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Мікросхеми містять дорогоцінні метали

50 тонн мікросхем приблизно містять таку кількість дорогоцінних металів:

28 кг золота;

60 кг срібла;

590 г металів платинової групи.

Результати аудиту передадуть правоохоронцям для надання правової кваліфікації дій командування військової частини. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри командиру частини.