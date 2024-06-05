Навчання для майбутніх операторів БПЛА буде повністю безкоштовне

Міністерство оборони України запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Набір охочих будуть проводити через Центри рекрутингу української армії. Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 4 червня.

Навчання охочих проводитиме партнер Міністерства оборони з набору операторів БпЛА – проєкт Victory Drones. Йдеться про фахове багатоетапне безплатне навчання як онлайн, так і наживо, яке в середньому займатиме місяць.

«Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап. Тут вона вже безпосереднього спілкується з фахівцями Victory Drones 90, бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в Збройні сили й займатися, власне, своєю професійною діяльністю. Зрештою людина вчиться керувати БпЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату», — розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

В Міноборони зазначають, що після проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) військовослужбовець офіційно має підтвердити свої навички оператора БпЛА, після чого йому вручать відповідний сертифікат. Згодом оператора чи операторку направлять для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

Як уточнив керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович, підготовка не буде обмежуватися лише професійними навичками пілота безпілотників, вона включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію. Він наголосив, що проєкт буде обирати кращих з кращих і претендент, який пройде навчання, служитиме саме за цим фахом.

До слова, ZAXID.NET розповідав, які рекрутингові центри української армії працюють у Львові, а також які там умови мобілізації.