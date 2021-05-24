Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що вакцинація може стати обов'язковою кваліфікаційною вимогою для педагогів

Кабінет міністрів України опрацьовує механізм запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів, заявив міністр освіти Сергій Шкарлет. Поки від педагогів законодавчо не вимагають обов'язково щепитися від Covid-19.

В інтерв'ю агенції РБК-Україна міністр сказав, що вчителі є потенційними носіями вірусу, які перебувають між дітьми і колегами.

«Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест», – сказав Шкарлет.

Міністр додав, що спочатку 32% працівників сфери освіти були готові до вакцинації. «Станом на зараз по школах і садочках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах охочих більше 25 тисяч (в середньому по всіх установах це більше 90% всіх співробітників). Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток охочих», – додав міністр освіти.

Нагадаємо, 18 травня в Україну доставили другу партію вакцини від коронавірусу Pfizer. Очікується, що 378 тис. доз Цієї вакцини спрямують на щеплення працівників сфери освіти.