Нова партія вакцини Pfizer, яку доставили в Україну 18 травня, налічує 122850 доз

В Україну прибув літак з другою партією вакцини Pfizer. Її доставили в рамках ініціативи COVAX.

«Щойно в аеропорту “Київ” приземлився літак із вакцинами Pfizer. Загалом цього тижня ми очікуємо майже пів мільйона доз Pfizer за ініціативою COVAX», – повідомив у вівторок, 18 травня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначимо, що доставкою вакцин від коронавірусу в рамках COVAX займається Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). У його повідомленні 18 травня йдеться про те, що ця партія налічує 122 тис. 850 доз вакцини Pfizer.

«Сьогодні ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти COVID-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій», – зазначили у фонді.

Очікується, що 378 тис. доз вакцини спрямують на щеплення першою та другою дозами працівників сфери освіти. Решту із вакцин направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула до України в квітні і налічувала 117 тис. доз.

Загалом в Україні від коронавірусу щеплять препаратами Pfizer, AstraZeneca індійського і південнокорейського виробництва, а також китайською вакциною CoronaVac.

Ефективність вакцини Pfizer: що відомо

Реальна ефективність вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech за результатами використання становить 98%, повідомляли у квітні фахівці Міністерства охорони здоров’я України. Самі виробники повідомляли, що вакцина ефективна на 100% під час щеплення дітей і підлітків віком від 12 до 15 років.

При цьому останні наукові дослідження свідчать, що збільшення інтервалу між двома дозами вакцини з трьох тижнів до дванадцяти дає значно кращий імунітет від коронавірусу.