У людей, яких вакцинували препаратом Pfizer повторно не через 3 тижні, як це рекомендують зараз, а через 12, показник антитіл проти коронавірусу у 3,5 раза вищий. Про це свдчить дослідження Бірмінгемського університету та Агентства громадської охорони здоров'я Англії (PHE), пише The Guardian.

Зазначається, що вакцина дає надійний захист від коронавірусу, не залежно від інтервалу між двома щепленнями. Але збільшення інтервалу дозволяє подовжити захист, оскільки антитіл виробляється більше і вони зникають з організму людини повільніше.

Хелен Паррі, старша авторка дослідження, каже: «Ми продемонстрували, що кількість антитіл після другої дози Pfizer дійсно сильно зростає у літніх людей, якщо її введення відкласти до 11-12 тижнів».

Подібні дані, щодо позитивного впливу збільшення інтервалу між щепленнями на ефективність, раніше публікувались щодо низки інших вакцин, а от таких досліджень щодо Pfizer до цього часу не було.

В Україні наразі використовують рекомендації щодо введення другої дози препарату Pfizer з інтервалом у 3 тижні. Друге щеплення почали робити з 9 травня.

Для Oxford/AstraZeneca визначений інтервал становить 12 тижнів. Для ще однієї вакцини, CoronaVac, яку використовують в Україні – 28 днів.