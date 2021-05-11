В Італії жінці випадково ввели одразу шість доз вакцини Pfizer
23-річна пацієнтка почувається добре
В італійській Тоскані лікарі випадково ввели одразу шість доз Covid-вакцини 23-річні пацієнтці. Дівчина почувається добре, її вже виписали з лікарні. Про це повідомила речниця лікарні Даніелла Джанеллі, передає CNN у вівторок, 11 травня.
Випадок трапився ще в неділю, 9 травня. Лікарка випадково заповнила шприц цілим флаконом, що загалом містить шість доз. Cвою помилку вона зрозуміла невдовзі після щеплення.
«Вона побачила п’ять порожніх шприців та зрозуміла, що помилилася», – розповіла Джанеллі.
Дівчина перебувала під суворим наглядом лікарів дві доби. Зі слів речниці, пацієнтка почувалася добре – її виписали з лікарі вже 10 травня.
В лікарні розпочали внутрішнє розслідування цього інциденту, однак Джанеллі каже, що цей випадок «може були лише ненавмисною людською помилкою».
Зазначимо, що в Італії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 28% населення, повний курс вакцинації пройшли 12,2%.