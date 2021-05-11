В італійській Тоскані лікарі випадково ввели одразу шість доз Covid-вакцини 23-річні пацієнтці. Дівчина почувається добре, її вже виписали з лікарні. Про це повідомила речниця лікарні Даніелла Джанеллі, передає CNN у вівторок, 11 травня.

Випадок трапився ще в неділю, 9 травня. Лікарка випадково заповнила шприц цілим флаконом, що загалом містить шість доз. Cвою помилку вона зрозуміла невдовзі після щеплення.

«Вона побачила п’ять порожніх шприців та зрозуміла, що помилилася», ­– розповіла Джанеллі.

Дівчина перебувала під суворим наглядом лікарів дві доби. Зі слів речниці, пацієнтка почувалася добре – її виписали з лікарі вже 10 травня.

В лікарні розпочали внутрішнє розслідування цього інциденту, однак Джанеллі каже, що цей випадок «може були лише ненавмисною людською помилкою».

Зазначимо, що в Італії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 28% населення, повний курс вакцинації пройшли 12,2%.