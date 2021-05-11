Служба безпеки України (СБУ) викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблену вакцину від коронавірусу. Зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть постачати вакцину від американської компанії Pfizer. Про викриття шахраїв, які торгували підробками, СБУ повідомила у вівторок, 11 травня, але зазначила, що сам канал було перекрито наприкінці квітня.

За інформацією СБУ, до складу угруповання входили громадяни України, Росії, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія Pfizer офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити. В інтернеті вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, які начебто мають можливість постачати вакцину від Pfizer.

«Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переказу коштів, які відкриті на громадян України», – повідомила прес-служба СБУ.

За інформацією правоохоронців, вартість однієї фейкової вакцини становила 250 доларів США. Шахраї працювали, насамперед, на клієнтів з Росії та Індії – саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. За фейкові вакцини вони отримали «тисячі доларів», додали у спецслужбі.

СБУ нагадала, що постачання вакцин від коронавірусу наразі здійснюється лише у рамках контрактів між державами і виробниками.