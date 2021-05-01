Чотири київських приватних лабораторії спіймали на фальсифікації результатів ПЛР-тестів із внесенням неправдивої інформації у додаток «Дій вдома». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як розповіли у відомстві, співробітники Служби безпеки задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Назву компанії не розголошують.

За інформацією слідства, зловмисники використали відсутність належного контролю якості лабораторних досліджень і вносили неправдиву інформацію до мобільного додатку «Дій вдома».

Інформацію про можливість зробити підроблений тест ділки розміщували в Інтернеті. З пропозицією зверталися до громадян, які повернулись із-за кордону і мали проходити 14-денну самоізоляцію.

Вартість підроблення сягала до 1 тис. грн (коливалась залежно від терміновості видачі довідки). Тести у цих клініках здавали кілька сотень осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили касові книги, квитанції, сфальшовані довідки про результати ПЛР-тестів та інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

Наразі тривають слідчі дії, розслідування ведуть за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України (шахрайство та службове підроблення). Про затримання та оголошення підозр не інформують.

Як інформував ZAXID.NET, раніше 35 білорусів з фальшивими тестами на коронавірус намагалися в’їхати в Україну.