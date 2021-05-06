Замовники платили 500 грн, давали свої анкетні дані і одразу отримували негативний тест на коронавірус

35-річна мешканка Золочівського району підробляла довідки про негативні результати ПЛР-тестування. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до п’яти років ув’язнення, йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури, опублікованому 6 травня.

Слідство встановило, що у березні цього року, 35-річна шахрайка приймала замовлення та виготовляла фальшиві довідки про проходження ПЛР-тестування. Замовлення жінка приймала у Золочеві, хоча сама мешкає у смт. Красне, що за 30 км від міста.

За 500 грн клієнти отримували довідки з негативним результатом на коронавірус, видані нібито у провідних медичних лабораторіях. Медичні заклади вже підтвердили поліції, що особи, на ім'я яких були видані довідки про відсутність захворювання, насправді не були їхніми клієнтами.

Правоохоронці не повідомляють скільки саме фальшифих довідок шахрайка встигла зробити.

Шахрайці вже повідомили про підозру за збут підроблених негативних тестів на Covid-19. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до п'яти років позбавлення волі.