Міносвіти обрало 8 ліцеїв на Закарпатті, в яких з вересня учні навчатимуться 12 років
Проєкт пілотуватимуть школи у чотирьох районах
Міністерство освіти і науки України затвердило 150 навчальних закладів, які із 1 вересня 2026 року пілотуватимуть реформу старшої школи. До переліку увійшли 8 ліцеїв на Закарпатті, в них навчатимуться учні із 10 по 12 клас.
За інформацією Міносвіти, серед обраних ліцеїв – заклади освіти з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму. У 2026 році ці школи загалом отримають 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії і техніку, а учні отримають можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії.
Ліцеї на Закарпатті, в яких почнеться реформа з 1 вересня 2026 року:
- Верхньоводянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Великобичківської селищної ради Рахівської району;
- Лазещинський заклад загальної середньої освіти І - III ступенів, Ясінянської селищної ради, Рахівського району;
- «Великолазівський ліцей» Баранинської сільської ради Закарпатської області;
- Ганичівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нересницької сільської ради Тячівського району;
- Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання імені М. Емінеску Солотвинської селищної ради Тячівського району;
- Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міської ради;
- Нижньоапшанський ліцей «Апша» Солотвинської селищної ради Тячівського району;
- Хустський багатопрофільний ліцей № 1 імені Івана Магули.
Із переліком 150 ліцеїв, які братимуть участь в реформі, можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено опановуватимуть профільні предмети. У вересні 2026 року в рамках реформи старшої школи обрані Міністерством освіти навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання.