Учні отримають можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній професії

Міністерство освіти і науки України затвердило 150 навчальних закладів, які із 1 вересня 2026 року пілотуватимуть реформу старшої школи. До переліку увійшли 8 ліцеїв на Закарпатті, в них навчатимуться учні із 10 по 12 клас.

За інформацією Міносвіти, серед обраних ліцеїв – заклади освіти з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму. У 2026 році ці школи загалом отримають 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії і техніку, а учні отримають можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії.

Ліцеї на Закарпатті, в яких почнеться реформа з 1 вересня 2026 року:

Верхньоводянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Великобичківської селищної ради Рахівської району;

Лазещинський заклад загальної середньої освіти І - III ступенів, Ясінянської селищної ради, Рахівського району;

«Великолазівський ліцей» Баранинської сільської ради Закарпатської області;

Ганичівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нересницької сільської ради Тячівського району;

Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання імені М. Емінеску Солотвинської селищної ради Тячівського району;

Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міської ради;

Нижньоапшанський ліцей «Апша» Солотвинської селищної ради Тячівського району;

Хустський багатопрофільний ліцей № 1 імені Івана Магули.

Із переліком 150 ліцеїв, які братимуть участь в реформі, можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено опановуватимуть профільні предмети. У вересні 2026 року в рамках реформи старшої школи обрані Міністерством освіти навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання.