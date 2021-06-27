Минулої доби, 26 червня, російські окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони також відкривали вогонь один раз і зранку в неділю, 27 червня. Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил.

Минулої доби поблизу Пісків бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. В результаті обстрілу один український військовий загинув.

Неподалік Гнутового окупанти двічі обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Також із мінометів 120-го калібру росіяни відкривали вогонь і в районі Талаківки.

Російські окупанти також тричі обстрілювали українські позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів біля Красногорівки.

Біля Новомихайлівки росіяни вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї. Водночас поблизу Новгородського вони стріляли з БМП-1

З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї росіяни обстрілювали позиції українських військових поблизу Широкиного. Також бойовики дистанційно мінували територію неподалік Золотого-4 мінами ПОМ-2.

Крім того, українські військові зафіксувли проліт ворожого безпілотника «Орлан-10», який перетнув лінію розмежування. Російський БПЛА подавили.

Вже зранку в неділю, 27 червня, бойовики знову відкрили вогонь. Вони стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів поблизу Шумів. Втрат серед українських військових немає.