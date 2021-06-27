Минулої доби росіяни 15 разів обстріляли українські позиції на Донбасі
Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів та мінометів
Минулої доби, 26 червня, російські окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони також відкривали вогонь один раз і зранку в неділю, 27 червня. Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил.
Минулої доби поблизу Пісків бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. В результаті обстрілу один український військовий загинув.
Неподалік Гнутового окупанти двічі обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Також із мінометів 120-го калібру росіяни відкривали вогонь і в районі Талаківки.
Російські окупанти також тричі обстрілювали українські позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів біля Красногорівки.
Біля Новомихайлівки росіяни вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї. Водночас поблизу Новгородського вони стріляли з БМП-1
З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї росіяни обстрілювали позиції українських військових поблизу Широкиного. Також бойовики дистанційно мінували територію неподалік Золотого-4 мінами ПОМ-2.
Крім того, українські військові зафіксувли проліт ворожого безпілотника «Орлан-10», який перетнув лінію розмежування. Російський БПЛА подавили.
Вже зранку в неділю, 27 червня, бойовики знову відкрили вогонь. Вони стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів поблизу Шумів. Втрат серед українських військових немає.