Міський автобусний маршрут №17 курсуватиме через вул. Віри, Надії, Любові та Пилипа Орлика. Відповідне рішення про зміну маршруту ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 16 червня.

Уже з наступного тижня автобуси №17 курсуватимуть з вул. Щурата через вул. Курмановича та Данила Апостола до сервісного центру МВС. Про точну дату міськрада повідомить додатково

Маршрут автобуса №17:

вул. Данила Апостола – вул. Курмановича – вул. Рудненська – вул. Гніздовського – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Іванни Блажкевич – вул. Калнишевського – вул. Повітряна – вул. Левандівська – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Щурата – вул. Миколайчука – вул. Віри, Надії, Любові – вул. Пилипа Орлика – вул. Миколайчука – вул. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Левандівська – вул. Повітряна – вул. Калнишевського – вул. Іванни Блажкевич – вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Гніздовського – вул. Рудненська – вул. Курмановича – вул. Данила Апостола.

Міський маршрут №17 обслуговує приватний перевізник ТзОВ «Фіакр-Львів». Раніше маршрут продовжили з вул. Рудненської до вул. Данила Апостола.