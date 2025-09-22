Йдеться про підвал на вул. Раппопорта, 7б

Шевченківський районний суд повернув в комунальну власність підвал на вул. Раппопорта, який приватизували на підставі скасованого рішення суду.

Йдеться про підвальне приміщення площею 17,1 м2 на вул. Раппопорта, 7б у Львові. У 2009 році на підставі рішення суду приміщення приватизували, хоча пізніше це рішення скасували в апеляції.

При цьому, міська рада не погоджувала приватизацію комунального приміщення, тому звернулась в суд. Зараз це приміщення належить львівській підприємиці Нелі Дмитрович. Її юристи в суді пояснювали, що вона користується цим приміщенням з 1990 року та зробила в ньому ремонт.

Враховуючи обставини справи, суддя Олександра Баєва позов міськради задовольнила частково. Суд постановив повернути приміщення в комунальну власність.

Додамо, що Неля Дмитрович зареєстрована як ФОП із 2000 року та займається виробництвом хліба.