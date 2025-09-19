Ділянку під памʼятником ЗУНР на Городоцькій приватизували через суд ще у 2009 році

Львівська міська рада повернула в комунальну власність ділянку під скульптурою лева, яку встановили до 100-річчя ЗУНР. Ділянку незаконно приватизували та перепродали львівʼянці Анастасії Ханик, однак після суду та мирової угоди вона повернула землю міській раді.

Йдеться про ділянку площею 0,048 га на вул. Городоцькій, 38а. До 100-річчя ЗУНР у 2018 році, після тривалого конфлікту з Львівської обласною державною адміністрацією, міська рада встановила на цій ділянці скульптуру лева та облаштувала невеликий громадський простір. На той час ділянка перебувала у комунальній власності.

Однак, як вказано у пояснювальній записці до ухвали ЛМР, ще у 2009 році цю ділянку приватизували через суд, а у 2017 році її перекупила львівʼянка Анастасія Ханик.

У 2024 році міська рада звернулась в суд, аби повернути землю в комунальну власність. Однак під час судового розгляду Анастасія Ханик погодилась добровільно повернути ділянку, а під час сесії ЛМР 16 вересня депутати погодились прийняти її в комунальну власність.