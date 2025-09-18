«Лазер Плюс Львів» виселили з приміщення лікарні швидкої допомоги

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Лазер Плюс Львів» звільнити приміщення в лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука через борги за оренду у розмірі понад 2,5 млн грн.

Як повідомили в управлінні комунальної влансості Львівської міськради, раніше управління та КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» уклали з ТзОВ «Лазер Плюс Львів» договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 375,8 м2 на вул. Миколайчука, 9.

«Проте орендар систематично порушував умови договору, зокрема накопичив значну заборгованість та відмовлявся звільнити приміщення після завершення строку оренди. У зв’язку з цим управління та лікарня звернулися до Господарського суду Львівської області з позовом про виселення компанії та стягнення боргів», – йдеться в повідомленні управління.

17 вересня 2025 року суд ухвалив рішення виселити орендаря з приміщень лікарні, стягнути на користь управління комунальної власності та медоб’єднання понад 2,5 млн грн та відшкодувати 41 тис. грн судового збору.

За даними YouControl, ТзОВ «Лазер Плюс Львів» засноване у 2007 році, розміщувалося на вул. Миколайчука, 9 з 2009 року та займалося наданням офтальмологічної медичної допомоги. Засновниками були низка мешканців Донецька, Одеси та Київщини. У липні 2025 року фірму перейменували на ТОВ «Інфоракс». Теперішнім власником вказаний уродженець Іраку Алі Чіна Хассан Алі.