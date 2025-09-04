Справа щодо Інни Свистун розглядалася у судах п'ять років

Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок для директорки департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інни Свистун, яку п’ять років тому прокуратура звинуватила в службовій недбалості, що спричинила збитки бюджету на 1,2 млн грн. Верховний Суд відхилив касаційну скаргу прокуратури та залишив у силі вирок суду першої інстанції.

«Справедливість таки є. Верховний суд прийняв рішення у моїй справі. Понад 5 років у висмоктаній з пальця справі, відколи прокуратура без жодних обґрунтованих підстав оголосила мені підозру… П’ять років прокуратура марно витрачала гроші платників податків. Очікувана перемога і крапка в цій історії», – повідомила Інна Свистун 4 вересня у фейсбуці.

У травні 2020 року Інну Свистун, яка займала посаду начальниці управління комунальної власності ЛМР, прокуратура звинуватила в службовій недбалості (ч.2 ст. 367 ККУ). Йшлося про укладення договорів оренди комунального майна з низкою громадських організацій (ГО «Здорова Галичина», ГО «Самопоміч», а також ГО «ВО Свобода» тощо) за заниженою ставкою, внаслідок чого міський бюджет нібито втратив майже 1,2 млн грн.

У грудні 2020 року Галицький районний суд Львова визнав Інну Свистун невинуватою у висунутих звинуваченнях та виправдав її «у зв’язку з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення». Апеляційний суд, а тепер і Верховний Суд залишили апеляційні та касаційні скарги прокуратури без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін.

Нагадаємо, навесні 2020 року керівниці управління комунальної власності Львівської міськради Інні Свистун оголосили підозру у службовій недбалості. Сама ж Інна Свистун усі звинувачення відкидала та вважала підозру замовною.