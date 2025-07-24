Йдеться про озеро на вул. Курортній, 20а в Брюховичах

Депутати Львівської міської ради на засіданні в четвер, 24 липня, затвердили правила відвідування озера на вул. Курортній в Брюховичах. Це стосується графіку роботи рятувальної служби.

Йдеться про озеро на вул. Курортній, 20а, яке незаконно перебувало у приватній власності. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала 4,5 га з озером в оренду скандальній забудовниці Альбіні Савчук. Верховний Суд у листопаді 2024 року повернув водойму громаді.

Навесні довкола озера демонтували паркан і водойма вперше за 10 років знову стала доступною громаді. Наразі тривають суди щодо незаконно збудованих альтанок та ресторану-замку.

24 липня депутати затвердили правила відвідування озера, зокрема користування озером для всіх відвідувачів буде безкоштовним, але за графіком – з 9:00 до 22:00.