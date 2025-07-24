Міська рада запровадила правила відвідування озера в Брюховичах
Вхід на озеро буде безкоштовним, але за графіком
Депутати Львівської міської ради на засіданні в четвер, 24 липня, затвердили правила відвідування озера на вул. Курортній в Брюховичах. Це стосується графіку роботи рятувальної служби.
Йдеться про озеро на вул. Курортній, 20а, яке незаконно перебувало у приватній власності. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала 4,5 га з озером в оренду скандальній забудовниці Альбіні Савчук. Верховний Суд у листопаді 2024 року повернув водойму громаді.
Навесні довкола озера демонтували паркан і водойма вперше за 10 років знову стала доступною громаді. Наразі тривають суди щодо незаконно збудованих альтанок та ресторану-замку.
24 липня депутати затвердили правила відвідування озера, зокрема користування озером для всіх відвідувачів буде безкоштовним, але за графіком – з 9:00 до 22:00.
За правилами, на території водойми заборонено вигулювати тварин, а діти можуть перебувати біля озера лише у супроводі батьків.
Крім цього, на озері заборонили плавати на сапах, дошках та іншому габаритному інвентарі. На озері заборонено ловити рибу, крім спортивної риболовлі.
Також на сесії затвердили Програму утримання водойм на вулиці Курортній, 20а, що має забезпечити належне та ефективне утримання озер, сприяти розвитку спортивного рибальства та належно охороняти озеро.