Довкола озера демонтували паркан і водойма вперше за 10 років знову стала доступною громаді

У п’ятницю, 23 травня, виконавчий комітет Львівської міськради визначив Шевченківську райадміністрації відповідальною за утримання водних об’єктів на вул. Курортній у Брюховичах. Міськрада хоче напрацювати концепцію розвитку території та взяти її під охорону – мешканці не матимуть перешкод у доступі до озера.

Керуючий справами виконкому Євген Бойко представив проєкт рішення, у якому йшлось про те, що доступ до водних об’єктів на вул. Курортній у Брюховичах має бути безперешкодним та безкоштовним. Відповідальною за утримання водних об’єктів визначена Шевченківська РА.

Офіс спорту спільно з ЛКП «Спортресурс» мають напрацювати концепцію розвитку водних об’єктів та прилеглої території. Воду із озера «Корса» також перевірять на придатність до купання. На виконкомі також обговорили благоустрій території та забезпечення постійної охорони.

Нагадаємо, що озеро «Корса» у Брюховичах незаконно перебувало у приватній власності. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала 4,5 га з озером в оренду скандальній забудовниці Альбіні Савчук. Верховний Суд у листопаді 2024 року повернув водойму громаді. Днями довкола озера демонтували паркан і водойма вперше за 10 років знову стала доступною громаді. Наразі тривають суди щодо незаконно збудованих альтанок та ресторану-замку.