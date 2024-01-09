Володимир Шматько отримав понад 700 тис. грн зарплати

Голова Чортківської громади Володимир Шматько оприлюднив декларацію за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, мер Чорткова за цей період отримав 702 тис. гривень. Також його дружина Мар’яна Шматько придбала земельну ділянку в селі Біла Чортківської громади площею 2000 м2. Вартість землі становила понад 59 тис. грн.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько у своїй декларації про доходи за 2022 рік зазначив зарплатню в розмірі 702 002 гривень. Ще 11 тис. грн чиновник отримав за викладання в приватному вищому навчальному закладі «Університет “Київська школа економіки”». Дружина мера Чорткова Мар’яна Шматько отримала понад 117 тис. грн зарплати. Працює жінка в управлінні освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради.

У володінні Володимира та Мар’яни Шматька є дачний будинок в селі Біла Чортківської громади, в якому вони проживають разом з донечками. Площа будинку – 168 м2. Також є земельна ділянка, для обслуговування цього будинку, площею 662 м2. В декларації вказано, що 8 грудня 2022 року дружини мера Чорткова придбала ще одну земельну ділянку в селі Біла загальною площею 2000 м2. В декларації про доходи за 2021 рік – цього об’єкту нерухомості зазначено не було.

Володимир Шматько їздить на автомобілі Jeep Renegade 2017 року випуску, хоча цей транспорт перебуває у власності дружини. Мар’яна Шматько купила цей автомобіль в 2021 році за понад 360 тис. грн. Також в сім’ї є ще одна автівка – ВАЗ 2121, яка належить самому Шматьку.

Мер Чорткова тримає також чимало готівки. В його розпорядженні є 70 тис. гривень, 2000 доларів та 3000 євро. В 2021 році він задекларував 120 тис. гривень, 11 тис. доларів та 5000 євро.

Додамо, що 31 жовтня 2023 року поліція Тернопільщини оголосила міському голові Чорткова Володимиру Шматьку про підозру у службовій недбалості. Правоохоронці підозрюють чиновника у виділенні землі підприємцям без відповідного рішення сесії. Сам мер зазначив ZAXID.NET, що йдеться не про службове підроблення, а про те, що просто була порушена процедура голосування.

Володимир Шматько був обраний на посаду голови Чорткова в 2015 році. Народився 10 квітня 1986 року в селі Біла Чортківського району. В 2003 році закінчив навчання у місцевій загальноосвітній школі. В 2008 році отримав магістра за кваліфікацією інженер-еколог в Галицькій академії м. Івано-Франківськ. В 2006 – 2010 роках був депутатом Чортківської районної ради V скликання. З 2007 – 2010 роках – радник голови Чортківської районної ради. З 2010 по 2015 рік працював на посаді Білівського сільського голови. З 2015 року по теперішній час – Чортківський міський голова.