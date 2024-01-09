Міський голова Чорткова оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік
Дружина Володимира Шматько придбала земельну ділянку за 59 тис. грн
Голова Чортківської громади Володимир Шматько оприлюднив декларацію за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, мер Чорткова за цей період отримав 702 тис. гривень. Також його дружина Мар’яна Шматько придбала земельну ділянку в селі Біла Чортківської громади площею 2000 м2. Вартість землі становила понад 59 тис. грн.
Міський голова Чорткова Володимир Шматько у своїй декларації про доходи за 2022 рік зазначив зарплатню в розмірі 702 002 гривень. Ще 11 тис. грн чиновник отримав за викладання в приватному вищому навчальному закладі «Університет “Київська школа економіки”». Дружина мера Чорткова Мар’яна Шматько отримала понад 117 тис. грн зарплати. Працює жінка в управлінні освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради.
У володінні Володимира та Мар’яни Шматька є дачний будинок в селі Біла Чортківської громади, в якому вони проживають разом з донечками. Площа будинку – 168 м2. Також є земельна ділянка, для обслуговування цього будинку, площею 662 м2. В декларації вказано, що 8 грудня 2022 року дружини мера Чорткова придбала ще одну земельну ділянку в селі Біла загальною площею 2000 м2. В декларації про доходи за 2021 рік – цього об’єкту нерухомості зазначено не було.
Володимир Шматько їздить на автомобілі Jeep Renegade 2017 року випуску, хоча цей транспорт перебуває у власності дружини. Мар’яна Шматько купила цей автомобіль в 2021 році за понад 360 тис. грн. Також в сім’ї є ще одна автівка – ВАЗ 2121, яка належить самому Шматьку.
Мер Чорткова тримає також чимало готівки. В його розпорядженні є 70 тис. гривень, 2000 доларів та 3000 євро. В 2021 році він задекларував 120 тис. гривень, 11 тис. доларів та 5000 євро.
Додамо, що 31 жовтня 2023 року поліція Тернопільщини оголосила міському голові Чорткова Володимиру Шматьку про підозру у службовій недбалості. Правоохоронці підозрюють чиновника у виділенні землі підприємцям без відповідного рішення сесії. Сам мер зазначив ZAXID.NET, що йдеться не про службове підроблення, а про те, що просто була порушена процедура голосування.
Володимир Шматько був обраний на посаду голови Чорткова в 2015 році. Народився 10 квітня 1986 року в селі Біла Чортківського району. В 2003 році закінчив навчання у місцевій загальноосвітній школі. В 2008 році отримав магістра за кваліфікацією інженер-еколог в Галицькій академії м. Івано-Франківськ. В 2006 – 2010 роках був депутатом Чортківської районної ради V скликання. З 2007 – 2010 роках – радник голови Чортківської районної ради. З 2010 по 2015 рік працював на посаді Білівського сільського голови. З 2015 року по теперішній час – Чортківський міський голова.