Новий власник має укласти охоронний договір на будівлю

15 лютого відбувся аукціон з продажу нежитлового двоповерхового приміщення на вул. Стрийській, 98 у Дрогобичі. За цією адресою розташований будинок, що є пам’яткою архітектури місцевого значення і в якому був факультет фізичного виховання Державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Аукціон на майданчику Prozorro відбувся відповідно до ухвали Дрогобицької міськради від 18 січня 2024 року, що доручила провести його управлінню майном громади виконавчих органів Дрогобицької міськради.

Ідеться про двоповерховий будинок площею 494,3 м2 неподалік центру міста, зведений у 1903 році, як зазначено на його фасаді. Колись тут працювала міська школа №10, а ще раніше – управління міської «газовні».

Приміщення факультету фізичного виховання зсередини і з тилу фасаду

Стартова ціна будинку становила 3 млн 731,3 тис. грн. Переможець аукціону – ТОВ «Грейнпласт-Девелопмент» запропонувало за нього 6,5 млн грн. Ціна квадратного метру за результатами аукціону становить 13 152 грн або $346. До слова, це був єдиний учасник торгів.

ТОВ «Грейнпласт-Девелопмент» зареєстроване у Дрогобичі 30 травня 2023 року. За даними системи YouControl, його керівником є Сергій Тихонов, а бенефіціаром – Юрій Мацигін. Останній також є бенефіціаром ТОВ «Грейнпласт-Карпати» – офіційного українського представника польської фірми Greinplast, що займається продажем будівельних матеріалів і хімії та працює в Україні вже 19 років.

Продаж будинку на вул. Стрийській, 98 у Дрогобичі має умови – новий власник зобов’язаний зберегти його і підписати про це договір з управлінням культури. Також власник не може претендувати на землю під будинком, поки її також не виставлять на аукціон.