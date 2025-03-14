Йдеться про будівництво ЖК 5th Avenue на вул. Городницькій, 47

Господарський суд Львівської області зобов’язав ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство-14630» сплатити міськраді майже 2 млн грн боргу за пайовий внесок.

Йдеться про житловий комплекс 5th Avenue на вул. Городницькій, 47, замовником будівництва якого є «Львівське автотранспортне підприємство-14630». Як вказано в матеріалах справи, у 2017 році департамент економічного розвитку Львівської міської ради уклав із забудовником угоду про сплату пайового внеску – 2,3 млн грн. Цей внесок компанія мала сплатити не пізніше здачі ЖК у експлуатацію.

Однак забудовник сплатив лише частину грошей та загалом протермінував сплату пайового внеску на розвиток інфраструктури, тому міська рада звернулася в суд. З урахуванням основного боргу, інфляції та пені сума зросла до майже 2 млн грн.

Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Березяк зобов’язала ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство-14630» сплатити міській раді 1,89 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, наприкінці лютого Господарський суд зобов’язав перевізника сплатити міській раді 2,7 млн грн, а також стягнув понад 40 тис. грн судового збору. Справа стосувалась боргу за пайовий внесок на будівництво іншої черги ЖК.

За даними аналітичної системи YouControl, ПАТ «Львівське АТП-14630» зареєстроване у 1997 році. Власником компанії вказаний Андрій Рокош.