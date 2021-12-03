У тролейбусах, автобусах та маршрутках дозволили збільшити кількість пасажирів

Від 4 грудня у Тернополі призупиняють дію додаткових обмежень щодо перевезення пасажирів пенсійного віку у громадському транспорті. Також кількість стоячих місць буде збільшена на половину. Рішення про послаблення карантину прийняли сьогодні, 3 грудня, під час засідання міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом.

Згідно з ним, пенсіонери зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно та без обмежень у часі і кількості. Раніше літні люди безоплатно могли їздити в тролейбусах та маршрутках лише з 10:00 до 16:00 та після 20:00 і до 23:00, аби не потрапляти в часи пік.

«Безкоштовний проїзд для пенсіонерів за віком та за наявності електронних квитків «Соціальна карта тернополянина» категорії «Пільгова» у тролейбусах та автобусах Тернополя буде доступний впродовж усього дня, як це діяло раніше», – повідомляють в Тернопільській міській раді.

«Ми прийняли таке рішення через те, що в нас йде зменшення кількості хворих і є дуже багато звернень від пенсіонерів, тому ми вирішили від 4 грудня зняти обмеження для тернополян, які мають пенсійне посвідчення», – розповів міський голова Сергій Надал на засіданні міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом.

Також з 6 грудня під час громадських перевезень дозволили збільшити загальну кількість пасажирів. У Тернополі водії автобусів тролейбусів та маршруток братимуть не лише людей на сидячі місця, але й на 50% стоячих місць. Однак усі пасажири зобов'язані носити захисні маски, мати при собі документ, який посвідчує вакцинацію, негативний тест ПЛР, або ж перенесену хворобу. Перевіряти ці документи будуть спеціальні рейди з муніципальної інспекції та правоохоронців.