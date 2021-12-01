Також з 6 грудня пенсіонери їздитимуть безкоштовно без будь-яких обмежень

У Тернополі з 6 грудня дозволять перевізникам брати більшу кількість пасажирів в маршрутні таксі, автобуси та тролейбуси. Попередньо, транспорт буде заповнений не лише на сидячі місця, як це діє зараз, але й на 50% стоячих місць. Послаблення карантинних вимог щодо перевезень у громадському транспорті анонсував міський голова Тернополя Сергій Надал під час інтерв'ю в передачі «Тернопільська громада».

За словами мера Тернополя, буде дозволено 50% стоячих місць, які передбачені технічним паспортом конкретного транспортного засобу. Проте, це стосуватиметься тих тернополян, які матимуть довідку хоча б про одну дозу вакцини або негативний ПЛР-тест.

«В п'ятницю, 3 грудня, буде проведене засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом при міській раді і на цьому засіданні ми розглянемо рекомендації щодо деяких обмежень при користуванні громадським транспортом. Зокрема, пропонуватимемо збільшити кількість стоячих місць на половину і дозволити їздити пенсіонерам безкоштовно цілий день. Але є одна умова – усі пасажири повинні бути провакциновані, або ж мати негативне тестування на коронавірус», – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Також з 6 грудня буде відновлений безкоштовний проїзд впродовж усього дня для усіх пенсіонерів.

«Зараз безкоштовний проїзд для пенсіонерів в нас є після 10:00 і після 20:00 щоденно. Оскільки в нас найбільша смертність саме серед людей старшого віку і найменше вакцинованих людей пенсійного віку, то була така рекомендація медиків, обмежити пересування пенсіонерів громадським транспортом і скупчення людей на зупинках. Зараз у нас кількість хворих на коронавірус зменшилася, тому ми можемо ці обмеження переглянути», – додав Сергій Надал.

Також мер зазначив, що із настанням холодів, багато людей довго чекає транспорту на зупинках і це теж не є добре для здоров'я. Тернопільщина наразі перебуває в «помаранчевій зоні» карантину. Останніми днями в області фіксують до 300 випадків нових хворих на коронавірус.

Додамо, що міністр МОЗ Віктор Ляшко заявив, що з 6 грудня посилюють карантинні обмеження в «жовтій зоні». Невакциновані громадяни, або ті, хто не матиме довідки про одужання чи негативний ПЛР-тест, не зможуть відвідувати концерти, кінопокази, спортзали, кав’ярні й ресторани у цій зоні.