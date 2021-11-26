У Львові продовжили дію обмежень «червоної зони» до середини грудня

У п’ятницю, 26 листопада, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) прийняла рішення щодо продовження посиленого карантину у Львові до 13 грудня.

«Продовжено діючі карантинні обмеження до 13 грудня. 605 хворих на ковід перебуває у міських медичних закладах, Львів перебуває у «червоній зоні», – повідомив за підсумками засідання комісії ТЕБ і НС заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Також комісія винесла попередження низці розважальних закладів за порушення карантинних вимог. Такі попередження отримали: спорткомплекс «Євроспорт», «Eros show bar» (площа Ринок, 11), «Custom lounge bar» (вул. Братів Рогатинців, 37), «Pulse Lounge bar&Karaoke» (вул. Братів Рогатинців, 18), кінотеатр «Multiplex» у ТРЦ Victoria Gardens.

Нагадаємо, за рішенням Державної комісії ТЕБ і НС з 30 жовтня і дотепер Львівська область перебуває у «червоній зоні» карантину. Більшість обмежень у регіоні стосуються невакцинованих мешканців. На брифінгу 22 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що уже цього тижня Львівщина може вийти з «червоної» зони, однак таке рішення відклали.