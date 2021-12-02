Шевченківський районний суд оштрафував на 17 тис. грн водія львівського міського автобуса №51 за перевезення стоячих пасажирів. Євстахій Яворський дозволив проїзд у маршрутці чотирьом стоячим пасажирам і таким чином порушив постанову Кабміну про карантин.

У постанові Шевченківського райсуду вказано, що водій Євстахій Яворський перевозив у міській маршрутці №51 чотирьох стоячих пасажирів. А оскільки Львів перебуває у червоній зоні карантину, у громадському транспорті дозволено перевозити лише сидячих пасажирів. Поліцейські зупинили 51 маршрутку, яку обслуговує перевізник «Успіх БМ», 4 листопада о 13:00 на вул. Замарстинівській та склали протокол за порушення карантину на водія Євстахія Яворського.

Євстахій Яворський при розгляді протоколу в суді заперечив свою провину в порушення карантин. Він розповів, що у салоні автобуса пасажири зайняли чотири стоячих місця, втім були вільними чотири сидіння, тож загальна кількість пасажирів не перевищувала дозволену норму. Окрім того, Євстахій Яворський заявив, що йому важко дотримуватися правил карантину, оскільки «йому необхідно силовими методами забороняти зайвим особам заходити у салон автобуса або припинити здійснювати рейс автобуса». Водій попросив суд закрити провадження у цій справі.

Суддя Руслан Єзерський, який розглядав цю справу, розцінив позицію водія маршрутки як «спосіб уникнення адміністративної відповідальності за вчинене». На думку судді, вина Євстахія Яворського підтверджена протоколом поліції про адмінправопорушення. Таким чином Галицький райсуд визнав водія маршрутки винним і оштрафував його на 17 тис. грн. Євстахій Яворський може подати апеляційну скаргу на цю судову постанову упродовж 10 днів.

Цікаво, що минулого року поліція уже складала протокол Євстахія Яворського за перевезення занадто великої кількості пасажирів у маршрутці. Щоправда, тоді він керував приміським автобусом №184. Залізничний райсуд тоді обмежився усним зауваженням до водія.