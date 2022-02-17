Меморіальну дошку комуністу у Волочиську встановили в 2021 році

Хмельницький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову мешканці Волочиська Аллі Байдак щодо демонтажу меморіальної дошки першого секретаря районного комітету компартії Макара Починка. Меморіальну дошку встановили у 2021 році у приміщенні районної ради у Волочиську після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Волочиської міської ради.

Алла Байдак оскаржувала це рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради в суді. Про результат розгляду справи написало видання «Незалежний громадський портал». Позивачка зазначила, рішення виконкому суперечить закону про декомунізацію. «Встановлення меморіальної дошки першому секретарю Волочиського районного комітету Комуністичної партії України – це пропаганда комуністичного режиму, що порушує права і свободи людини і громадянина, зокрема, позивача як жителя Волочиської територіальної громади», – зауважила мешканка Волочиська в суді.

Представник Волочиської міськради заявив, що рішення виконавчого комітету не містить ознак пропаганди комуністичного та тоталітарного режимів, оскільки в меморіальній дошці зроблено акцент на тому, що ця особа є героєм соціалістичної праці, яка вплинула на розвиток Волочиська.

Окремо у розпорядженні суду знаходився лист Українського інституту національної пам`яті від 6 вересня 2021 року, в якому вказали, що дошка, встановлена на честь першого секретаря Волочиського райкому партії Починка, має бути демонтована. Інститут нацпам`яті зробив акцент на порушенні закону про декомунізацію.

Однак суддя Хмельницького окружного адміністративного суду Дар`я Божук стала на сторону Волочиської міської ради і відмовила у задоволенні позову Аллі Байдак. Суддя відзначила, що позивачка не є учасником правовідносин зі встановлення меморіальної дошки, а тому рішення виконкому не стосується її інтересів.