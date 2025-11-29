Міст на вул. Кульпарківській відкрили для руху

У суботу, 29 листопада, міст на вул. Кульпарківській у Львові повністю відкрили для проїзду транспорту після ремонту. Ремонтні роботи тривали з липня цього року.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, на верхній частині шляхопроводу роботи завершили. Для руху транспорту відкриті усі смуги – по дві у кожному напрямку.

«Ремонтні роботи на верхній частині моста на вул. Кульпарківській, які розпочалися у липні цього року, завершені. Тут повністю забетоновані усі деформаційні шви і засфальтовано крайні і центральні смуги для руху транспорту», – додали в департаменті.

Натомість знизу моста ремонтні роботи ще триватимуть, але вони не впливатимуть на рух транспорту.

Нагадаємо, шляхопровід на вул. Кульпарківській, відповідно до експертного висновку, було визнано аварійним. У липні цього року там почали ремонтні роботи, які проводили поетапно, перекриваючи спершу крайні, а потім центральні смуги.

У січні 2025 року чиновники провели виїзну нараду за участю всіх профільних служб, поліції і фахівців НУ «Львівська політехніка» щодо технічного стану моста на вул. Кульпарківській. Оскільки на мості зафіксували численні пошкодження конструктивних елементів, тут заборонили курсування великогабаритного транспорту, а громадський транспорт почав перелаштовуватися у ліву смугу.

Ремонт моста виконувала компанія ТзОВ «ВК РЕММ». Варість робіт – близько 23 млн грн.