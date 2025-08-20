Для комфортного росту красулі варто обирати добре освітлене місце

Товстянка, відома також як грошове дерево або красула, – одна з найпопулярніших кімнатних рослин завдяки своїй невибагливості та асоціаціям із фінансовим благополуччям. Її листя нагадує дрібні монети, що й стало основою для народної назви та повір'їв про здатність приваблювати гроші. Де в домі ставити грошове дерево найкраще, пише «24 Канал».

Для комфортного росту красулі варто обирати добре освітлене місце з помірним доступом свіжого повітря. Найкраще вона почуватиметься біля вікон, розташованих з південно-східного або південно-західного боку. Пряме сонце допустиме, але небажане постійне перегрівання, тому у спекотні дні варто забезпечити легке затінення.

Згідно з принципами феншуй, рослину рекомендується розміщувати у південно-східному секторі житла, саме ця зона вважається відповідальною за фінансовий потік та матеріальне благополуччя. Такий підхід поєднує комфортні умови для росту з символічною енергетикою простору.

При цьому важливо не ставити горщик із товстянкою поблизу батарей або інших джерел тепла, перегрівання здатне спричинити опадання листя і виснаження рослини. У теплу пору року рослину бажано виносити на відкрите повітря або регулярно провітрювати приміщення, де вона знаходиться.

Красула добре переносить температурні коливання, але найбільш сприятливі для неї умови – це +22+28 °C влітку та близько +10+15 °C узимку. Період спокою в прохолодному середовищі сприяє загальному зміцненню рослини.