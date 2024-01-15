У січні товстянку варто підгодувати простим засобом, який готується за лічені хвилини

Товстянка не входить до числа примхливих кімнатних рослин, але навіть їй потрібна увага. Особливо догляд необхідний у тих випадках, коли хочеться, щоб грошове дерево швидко росло, міцніло та зацвіло. Чим просто підгодувати товстянку, розповідає Ukr.Media.

У січні товстянку варто підгодувати простим засобом, який готується за лічені хвилини. Застосуйте звичайні дріжджі, що продаються в брикетах. Розчин на їхній основі дає найкращий результат. У 2 л теплої води потрібно розвести 10 г дріжджів. Також необхідно додати трохи цукру, щоб засіб спрацював.

Після цього потрібно ретельно перемішати розчин, а потім залишити на ніч. За цей час він настоїться, і можна поливати грошове дерево. Застосовувати розчин можна раз на 14 днів. Якщо залишилася зайва рідина, то можна полити інші кімнатні рослини.

Також є ефективний метод стимулювати грошове дерево до цвітіння. Потрібно в 1 літрі води розмішати 1 таблетку потовченого в порошок аспірину і полити квітку під корінь таким підживленням після поливу або обприскування ґрунту в горщику звичайною теплою водою. Полив аспіриновим розчином, обприскування достатньо провести тричі на місяць.

Ацетилсаліцилова кислота зміцнює імунітет грошового дерева, живить рослину, захищає від пересушування та хвороб, а ще працює як фітогормон. Отримуючи кислоту в невеликій концентрації, товстянка отримує нібито попередження про загрозу і відчуває необхідність залишити потомство в стресовій ситуації. Тому після таких поливів грошове дерево починає цвісти.