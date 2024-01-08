Фіалки можна розмножувати живцями практично протягом усього року

Багато хто хотів би мати вдома більше кімнатних рослин, але у квіткових магазинах ціни на деякі з них кусаються. Однак є спосіб заощадити гроші і водночас примножити свою домашню колекцію, адже чимало квітів можна розмножувати листковим живцем. Які саме – розповідає «Флорист-Х».

Які рослини укорінюються листовими живцями

1. Фіалки можна розмножувати практично протягом усього року, але восени та взимку цей процес значно сповільнюється.

2. Шлюмбергера розмножується сегментами стебел, які ми часто називаємо листям.

3. Бегонія, зокрема й тигрова, теж добре розмножується листковими живцями.

4. Глоксинію можна розмножувати поділом бульб, але набагато простіше виростити нову рослину з листочка.

5. Заміокулькас теж розмножується листям, проте рости він буде довго.

6. Садові лілії я теж можна розмножувати таким способом.

7. З шефлерою може не пощастити: не у всіх укорінених листків утворюється точка росту. Але спробувати можна.

8. Сансев’єрія розмножується навіть фрагментом листка.

9. Очиток Моргана – красива ампельна рослина, опалі листки якої можна розсипати по поверхні ґрунту в горщику біля якогось великоміра, трохи притиснути до ґрунту – і вони самі укореняться.

10 Товстянка, або грошове дерево, теж вкорінюється самостійно, достатньо лише покласти листок на ґрунт.