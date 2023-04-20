Митники вилучили у чоловіка 23 тонни вантажу

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» зупинили вантажівку Volvo, за кермом якої був 35-річний мешканець Львова. У декларації митного контролю чоловік зазначив, що перевозив з Польщі 23 тонни одягу для благодійності. У прес-службі Львівської митниці у четвер, 20 квітня, розповіли, що наразі встановлюють вартість вантажу.

«Встановили, що згаданий фонд від часу реєстрації не займався благодійною діяльністю, допомоги від іноземців не очікував та не надавав жодних підтверджувальних документів», – повідомили у прес-службі митниці.

Наразі правоохоронці вилучили вантаж. З фото, які опублікувала Львівська митниця, можна зробити висновок, що одяг новий, оскільки має етикетки.

Чоловіка звинувачують у порушенні митних правил з переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю. Затриманому загрожує штраф 100 % від вартості товару та його конфіскація.

Нагадаємо, що 13 квітня у пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали 27-річного водія, який автобусом віз до Польщі контрабандні сигарети. У чоловіка конфіскували і сигарети, і автобус.