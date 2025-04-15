Унікальна копія шаблі Івана Мазепи

Мережа мультимаркетів «Аврора» оголошує про старт продажів сувенірної шаблі гетьмана Івана Мазепи. Спільний проєкт «Аврори», Ukraine WOW та Чернігівського історичного музею спрямований на підтримку культури, щоб показати, що історія має жити не лише в підручниках, а й у серцях.

Копія історичної реліквії нагадує про силу та волю українського духу. І відтепер символ незламності доступний кожному.

Проєкт, що об’єднує минуле й сучасність

Коли ми тримаємо в руках щось справжнє, пов’язане з історією, у серці народжується почуття зв’язку. З предками. Культурою. З собою.

У грудні 2024 року мережа мультимаркетів «Аврора» та громадська організація Ukraine WOW ініціювали масштабний проєкт, присвячений популяризації української культури та підтримці музейної діяльності. Його місія зрозуміла й важлива – нагадати українцям: наша історія варта того, щоб її пам’ятали, зберігали і поширювали.

«Основна мета партнерства «Аврори» та Ukraine WOW – об'єднати людей навколо культурних проєктів, що поєднують історію, новітні технології та видатних діячів минулого й сучасності. Ми хочемо допомогти розповідати про них, надаючи партнерську підтримку й підсилюючи через продуктові лінійки», – каже Роман Сівковський, директор з маркетингу мережі «Аврора».

Історія варта того, аби її пам'ятати та передавати

Історичний контекст

Фігура гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи вже протягом кількох століть викликає дискусії, захоплення й передусім повагу. Він не лише керував державою. Він був політиком, стратегом, захисником культури і незалежним мислителем, який наважився кинути виклик імперії. Його ім’я уособлює визвольну боротьбу за українську незалежність ще до того, як про неї почали згадувати в підручниках.

«По-перше, нам потрібно популяризувати важливі українські імена. Мазепа – видатний гетьман. Коли ти бачиш такі речі, як його шабля, то починаєш гуглити цю історичну постать і, звісно, одразу потрапляєш на згадку про Україну», – наголошують у мережі.

У травні 2024 року трьохсотрічна шабля стала частиною іншої великої історії. Після гучної перемоги над Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик підняв над рингом саме цю легендарну зброю. І весь світ побачив: українці не просто перемагають фізично, а й несуть із собою глибоку, сильну, героїчну спадщину. Це був жест, який об’єднав покоління: від козаків до сучасних героїв.

Чому сувенірна модель шаблі гетьмана Івана Мазепи унікальна

Сувенірна шабля вироблена з дерева як копія легендарної зброї Івана Мазепи, яка сьогодні зберігається у Чернігівському історичному музеї. На клинку – позолочене зображення Богородиці, ангелів, візерунки, притаманні козацькій епосі. Усі декоративні елементи, гравіювання й форма максимально наближені до оригінальної шаблі.

Копія шаблі максимально схожа на оригінал

Іграшкову шаблю на замовлення мережі «Аврора» виготовляє харківська компанія ТМ «Сувенір-Декор». Попри складні умови підприємство продовжує працювати.

«Ми завжди розглядаємо спочатку українського виробника. Якщо розуміємо, що певний продукт просто неможливо зробити в Україні, тільки тоді переходимо на імпорт», – зазначає Роман Сівковський.

Придбавши сувенір, кожен може долучитись до великої справи: 100% прибутку «Аврора» спрямує на підтримку Чернігівського історичного музею.

Окрім як завітати в один із магазинів «Аврора», замовити сувенірну шаблю Мазепи можна й на сайті AVRORA.UA.

Сувенірна шабля – це частинка великої історії. Тож долучайтеся до ініціативи разом з «Авророю» та Ukraine WOW – зберігайте, даруйте й популяризуйте українську культурну спадщину для наступних поколінь.

Довідка

Мережа мультимаркетів «Аврора» – українська компанія з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital. Мережа динамічно розвивається та розширюється як в Україні, так і за кордоном, налічуючи понад 1 600 магазинів на території України та 35 магазинів у Румунії.