Підлога служитиме довше та блищатиме: три поради, як мити ламінат
Перед початком миття важливо підібрати відповідний інструмент та ганчірки
Ламінат – стильне та популярне покриття підлоги, але щоб він зберігав гарний вигляд та прослужив вам якомога довше, варто правильно за ним доглядати. Pixel Inform розповідає, як правильно мити ламінат.
- Під час миття підлоги потрібно щоб у приміщенні нормально працювала б вентиляція. Як мінімум вам потрібно відкрити кватирки, щоб упродовж миття краще та швидше випаровувалась волога.
- Перед початком миття важливо підібрати відповідний інструмент та ганчірки. Ідеальним варіантом називають швабру з розпилювачем, але якщо такої немає, то головне вибрати ганчірку, що добре вбирає воду та не залишає плям. Будьте обережні з місцями стиків, адже там часто може залишатися волога.
- У деяких місцях, де найчастіше доводиться ходити, ламінат стає особливо слизьким та навіть сухим. І щоб ненароком не послизнутись, потрібно використовувати спеціальний віск. Але можна додати на відро води 1–1,5 столової ложки рослинної олії, і тоді підлога буду блискучою, але не слизькою.
