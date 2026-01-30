фото Іnovar Сenturion

Перед початком миття важливо підібрати відповідний інструмент та ганчірки

Ламінат – стильне та популярне покриття підлоги, але щоб він зберігав гарний вигляд та прослужив вам якомога довше, варто правильно за ним доглядати. Pixel Inform розповідає, як правильно мити ламінат. Під час миття підлоги потрібно щоб у приміщенні нормально працювала б вентиляція. Як мінімум вам потрібно відкрити кватирки, щоб упродовж миття краще та швидше випаровувалась волога. Перед початком миття важливо підібрати відповідний інструмент та ганчірки. Ідеальним варіантом називають швабру з розпилювачем, але якщо такої немає, то головне вибрати ганчірку, що добре вбирає воду та не залишає плям. Будьте обережні з місцями стиків, адже там часто може залишатися волога. У деяких місцях, де найчастіше доводиться ходити, ламінат стає особливо слизьким та навіть сухим. І щоб ненароком не послизнутись, потрібно використовувати спеціальний віск. Але можна додати на відро води 1–1,5 столової ложки рослинної олії, і тоді підлога буду блискучою, але не слизькою.

