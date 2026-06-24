Іноді освіжити повітря допомагають звичайні продукти, які є майже на кожній кухні

Під час прибирання необов’язково використовувати побутову хімію, щоб у домі було чисто та приємно пахло. Іноді освіжити повітря допомагають звичайні продукти, які є майже на кожній кухні. Blikk розповідає, що можна додати у воду для миття підлоги, щоб у повітрі приємно пахнуло.

Чим мити підлогу, щоб смачно пахло?

Для миття підлоги спробуйте використати звичайну корицю. Так, це не тільки популярна пряність для випічку, а й натуральний засіб із м’яким антибактеріальним та дезінфікуючим ефектом. Вона допомагає боротися з бактеріями і при цьому наповнює приміщення ароматом.

Окрім цього, на відміну від багатьох хімічних речовин, кориця не залишає липкого нальоту, що робить її ідеальним вибором для прибирання.

Як використовувати корицю для миття підлоги?

Найпростіший спосіб – додати ложку порошку кориці до склянки води, перемішати, а потім протерти підлогу цією сумішшю. Якщо ви хочете інтенсивнішого ефекту, спробуйте використати ефірну олію кориці. Додайте 20 крапель олії у відро води і протріть цією сумішшю підлогу. У такому випадку аромат протримається довше, тому ви зможете насолоджуватися свіжістю ще кілька днів.

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