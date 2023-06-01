Виїзні гінекологічні бригади продовжують виїзди у віддалені села Львівщини

Фахівці Львівського обласного клінічного перинатального центру продовжують виїжджати у села області, де безоплатно проводять гінекологічні огляди, експрес-тестування вагітних жінок, а також консультують місцевих мешканців з питань планування сім’ї (безпліддя, невиношування вагітності) та хвороб терапевтичного профілю. Усі обстеження є безкоштовними. Вже є графік роботи виїзних бригад на червень.

Чимало жінок, особливо з віддалених сіл, давно не проходили обстежень, оглядів у спеціалістів з різних причин: то через пандемію коронавірусу, то нема на кого залишити господарство, дітей тощо. Тож нерідко у них виявляють запущені хвороби, які можна було попередити або пролікувати, коли тільки вони виникли. Аби змінити цю ситуацію, спеціалісти виїжджають у села, щоб обстежити і проконсультувати мешканців прямо на місці.

З січня по травень мобільні гінекологічні бригади оглянули понад 1500 пацієнтів: лікарі-гінекологи провели 774 огляди, лікарі-УЗД здійснили понад 754 обстежень.

«Під час оглядів медики мобільної гінекологічної бригади попередньо встановили 577 діагнози, серед яких фіброми матки, кісти яєчників, міоми матки, гіперплазії матки, первинне непліддя та опущення статевих органів тощо», – повідомила координаторка проекту мобільних гінекологічних бригад Ліля Теліга.

Мобільні гінекологічні бригади працюють у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Чернівецькій, Закарпатській та Рівненській областях. Дізнатись про роботу бригади у вашому регіоні можна за тел. 3033. Лінія працює щодня з 9:00 до 18:00, дзвінки з мобільних операторів та міських номерів по Україні — безкоштовні.

Медики надають широкий спектр послуг, включаючи медичний огляд гінеколога та сімейного лікаря, УЗД-дослідження, електрокардіограму тощо. Усі огляди та витратні матеріали — безоплатні. Тих, хто потребує додаткових обстежень та консультацій, фахівці направляють до спеціалізованих медичних закладів.

Нагадаємо, мобільні гінекологічні бригади – проект UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, що реалізується в межах заходів гуманітарної допомоги, які здійснюються у співпраці з БФ «Інститут розвитку сім'ї та дитини» та Львівським обласним клінічним перинатальним центром за фінансової підтримки Данії, Кореї та Франції.

Графік виїзду мобільних бригад у районі Львівщини на червень:

01.06.2023 Бісковицька ОТГ, с. Сусідовичі;

06.06.2023 Великомостівська ОТГ, с. Боянець;

07.06.2023 Глинянська ОТГ, м. Глиняни;

08.06..2023 Великомостівська ОТГ, с. Боянець;

13.06.2023 Стрийська ОТГ, «Стрийський водоканал»;

15.06..2023 Глинянська ОТГ, с. Заставне;

20.06..2023 Самбірський р-н. Бісковицька ОТГ, с. Викоти

21.06.2023 Глинянська ОТГ, с. Перегноїв;

22.06..2023 Глинянська ОТГ, с. Підгайчики;

23.06.2023 Глинянська ОТГ, с. Словіта;

27.06..2023 Івано-Франківська ОТГ с.Бірки;

28.06.2023 Рясне-2 «Укрпошта».