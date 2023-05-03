На Львівщині виїзні гінекологічні бригади обстежують мешканок віддалених сіл
Послуги виїзної мобільної бригади та витратні матеріали – безкоштовні
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Фахівці Львівського обласного клінічного перинатального центру виїжджають у райони та села області, де безоплатно проводять гінекологічні огляди, експрес-тестування вагітних жінок, а також консультують місцевих мешканців з питань планування сім’ї (безпліддя, невиношування вагітності) та хвороб терапевтичного профілю.
Як повідомила ZAXID.NET координаторка виїзних бригад Наталія Мила, виїзні бригади вже працювали на Стрийщині, сьогодні, 3 травня, спеціалісти виїхали на Перемишлянщину, завтра планують бути на Мостищині. На травень графік роботи виїзних бригад вже складено.
Мобільна гінекологічна бригада може надати такі послуги:
- медичний огляд гінеколога та сімейного лікаря;
- УЗД-дослідження;
- електрокардіограма;
- консультація з питань жіночого здоров'я, включаючи до- та післяпологовий період, здоров'я матері, догляд за дитиною;
- консультація з питань ВІЛ-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом;
- медична та психологічна підтримка постраждалих від домашнього насильства або інших видів насильств, пов'язаних з війною.
За словами Наталії Милої, за день спеціалісти бригади можуть обстежити 20 людей. Послуги виїзної мобільної бригади та витратні матеріали — безоплатні. Тих, хто потребує додаткових обстежень та консультацій, фахівці скеровують до спеціалізованих медичних закладів.
Якщо жінки того чи іншого населеного пункту хочуть проконсультуватися у фахівців виїзної гінекологічної бригади, то їм найкраще звернутися до лікаря сімейної амбулаторії, яка складе список і дізнається, коли бригада може приїхати до їхнього населеного пункту. Бригада може приїхати і на запрошення голови ОТГ. Коли на прийом у якомусь селі буде багато пацієнтів і лікар не зможе впродовж одного дня всіх оглянути і проконсультувати, то виїзна бригада може запланувати ще один виїзд у даний населений пункт.
Дізнатися про роботу лікарів виїзних бригад можна, зателефонувавши до відділення жіночої консультації Львівського клінічного перинатального центру за номером: 096-194-20-75 (будні з 9:00 до 16:00), або на загальну лінію 3033, (щодня з 9:00 до 18:00, дзвінки з мобільних операторів та міських номерів по Україні — безоплатні).
Як повідомили у прес-службі ЛОВА, проект реалізується командою фахівців Львівського обласного клінічного перинатального центру за фінансової підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine та координації благодійного фонду «Інститут розвитку сім’ї та дитини».
Графік роботи виїзних гінекологічних бригад на травень:
- 03.05. - Перемишлянська ОТГ, Іванівська амбулаторія ЗПСМ
- 04.05. - Шегинівська ОТГ, с. Поповичі, Психоневрологічний інтернат
- 09.05. - Шегинівська ОТГ, с. Поповичі, Психоневрологічний інтернат
- 10.05. - Дрогобицький р-н, Дрогобицька ОТГ, м.Дрогобич,
- вул.Чорновола,4 «Медичний центр св..Івана Христителя»
- 11.05. - Самбірський р-н, с.Бісковичі
- 16.05. - Дрогобицький р-н, Дрогобицька ОТГ, м.Дрогобич,
- вул..Чорновола,4 «Медичний центр св..Івана Христителя»
- 17.05. - Пустомитівський р-н., Давидівська ОТГ, с.Звенигород
- 18.05. - Шегинівська ОТГ, с. Поповичі, Психоневрологічний інтернат
- 19.05. - Пустомитівський р-н , Оброшинська ОТГ, с. Оброшине
- 23.05. - Мостиський р-н., Шигинівська ОТГ, с. Волиця
- 24.05. - Шегинівська ОТГ, с. Поповичі, Психоневрологічний інтернат
- 25.05. - Мостиський р-н., Шигинівська ОТГ, с. Поповичі
- 31.05. - Пустомитівський р-н , Оброшинська ОТГ, с. Оброшине