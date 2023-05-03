Графік роботи виїзних бригад на травень уже складено

Фахівці Львівського обласного клінічного перинатального центру виїжджають у райони та села області, де безоплатно проводять гінекологічні огляди, експрес-тестування вагітних жінок, а також консультують місцевих мешканців з питань планування сім’ї (безпліддя, невиношування вагітності) та хвороб терапевтичного профілю.

Як повідомила ZAXID.NET координаторка виїзних бригад Наталія Мила, виїзні бригади вже працювали на Стрийщині, сьогодні, 3 травня, спеціалісти виїхали на Перемишлянщину, завтра планують бути на Мостищині. На травень графік роботи виїзних бригад вже складено.

Мобільна гінекологічна бригада може надати такі послуги:

медичний огляд гінеколога та сімейного лікаря;

УЗД-дослідження;

електрокардіограма;

консультація з питань жіночого здоров'я, включаючи до- та післяпологовий період, здоров'я матері, догляд за дитиною;

консультація з питань ВІЛ-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом;

медична та психологічна підтримка постраждалих від домашнього насильства або інших видів насильств, пов'язаних з війною.

За словами Наталії Милої, за день спеціалісти бригади можуть обстежити 20 людей. Послуги виїзної мобільної бригади та витратні матеріали — безоплатні. Тих, хто потребує додаткових обстежень та консультацій, фахівці скеровують до спеціалізованих медичних закладів.

Якщо жінки того чи іншого населеного пункту хочуть проконсультуватися у фахівців виїзної гінекологічної бригади, то їм найкраще звернутися до лікаря сімейної амбулаторії, яка складе список і дізнається, коли бригада може приїхати до їхнього населеного пункту. Бригада може приїхати і на запрошення голови ОТГ. Коли на прийом у якомусь селі буде багато пацієнтів і лікар не зможе впродовж одного дня всіх оглянути і проконсультувати, то виїзна бригада може запланувати ще один виїзд у даний населений пункт.

Дізнатися про роботу лікарів виїзних бригад можна, зателефонувавши до відділення жіночої консультації Львівського клінічного перинатального центру за номером: 096-194-20-75 (будні з 9:00 до 16:00), або на загальну лінію 3033, (щодня з 9:00 до 18:00, дзвінки з мобільних операторів та міських номерів по Україні — безоплатні).

Як повідомили у прес-службі ЛОВА, проект реалізується командою фахівців Львівського обласного клінічного перинатального центру за фінансової підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine та координації благодійного фонду «Інститут розвитку сім’ї та дитини».

Графік роботи виїзних гінекологічних бригад на травень: