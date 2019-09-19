Мобільним операторам планують заборонити списувати гроші за послуги без підтвердження

Національна комісія з питань регулювання зв'язку ухвалила за основу проект змін до правил надання телекомунікаційних послуг. У документі регулятор відкоригував термінологію таким чином, щоби згода абонента на замовлення або відмову від телеком- і контент-послуг у правилах була зафіксована чіткіше, інформує «ЛІГА.Tech».

Зокрема, регулятор додав поняття «код підтвердження» – це одноразовий пароль, який телеком-оператор надсилає в повідомленні або на електронну пошту абонентові з метою підтвердити замовлення послуги. Зокрема, контент-послуги.

Провайдерам може бути заборонено надавати контент-послуги без попереднього замовлення або згоди споживача, надавати контент-послуги, коли закінчуються гроші на рахунку або при досягненні граничної суму коштів на рахунку. Постачальникам також заборонять додавати до тарифних планів послуги доступу до контент-ресурсів.

«Дедалі частіше абоненти мобільного зв'язку скаржаться на списання без їхнього відома коштів за контент-послуги, які вони не замовляли і не використали», – йдеться в пояснювальній записці комісії.

Відомо, що до НКРЗІ протягом 2016-го та першого півріччя 2019 року надійшло понад 1200 звернень громадян про порушення прав споживачів під час надання контент-послуг.