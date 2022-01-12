Мобільний додаток My Porsche отримає нові функції
Porsche оновила додаток для смартфонів і поєднала у ньому функції кількох програм. Додаток My Porsche стане головним інтерфейсом взаємодії з автомобілем
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Оновлений додаток My Porsche перейме на себе функції My Porsche Essentials, Connect App і Car Connect App. Протягом найближчих місяців також будуть інтегровані додаткові програми, такі як Porsche Charging і Porsche – Good to know. Поєднання повного спектру послуг та інформації в одному додатку спростить використання і створить єдину точку доступу до цифрового світу Porsche через сучасний інтерфейс користувача.
My Porsche стане універсальним інструментом для кожного автовласника. Додаток сумісний з автомобілями Porsche, починаючи з 2016 модельного року. Якщо між смартфоном і моделлю Porsche є зв’язок, додаток відображає важливі параметри автомобіля і може використовуватися як пульт дистанційного керування для вибраних функцій. Він також підтримує водія в процесах зарядки, зв'язку з дилером, бронювання зустрічей у службі та з запитаннями про автомобіль.
Можливості додатку My Porsche
Як центральний інтерфейс між кожним водієм Porsche і його транспортним засобом, додаток My Porsche пропонує широкий спектр функцій для моделей Porsche зі традиційними силовими агрегатами, а також гібридів і повністю електричних автомобілів. У додатку реалізовано широкий спектр функцій. Він знає рівень палива або заряду, поточний пробіг, місцезнаходження автомобіля і може показувати статистику минулих поїздок або налаштування системи відстеження VTS.
Якщо автомобіль несподівано рухається або їде швидше, ніж вказане користувачем обмеження швидкості, програма попереджає користувача за допомогою push-повідомлення. Він також може блокувати та розблоковувати Porsche та керувати системою кондиціонування повітря та допоміжним опаленням у автомобілях, що працюють від акумулятора. За допомогою програми клієнти мають доступ до цифрових посібників з експлуатації та допоміжних відео.
Додаток My Porsche також пропонує повну мережу. Він з’єднує облікові записи постачальників потокової передачі та календарі з відповідними програмами в автомобілі. Він також спрощує навігацію, синхронізуючи пункти призначення та визначні місця між смартфоном і системою Porsche Communication Management (PCM).
Підключається до сучасних і старших моделей Porsche
Додаток My Porsche доступний у 47 країнах і 25 мовами для Apple iOS (iOS 14 і новіших версій) і смартфонів з операційними системами Android (Android 8 і новіших версій). Клієнти можуть увійти за допомогою свого ідентифікатора Porsche або зареєструватися безпосередньо в додатку. Функції, які забезпечують доступ до автомобіля, доступні для всіх поточних моделей і багатьох старих моделей:
- Porsche 718 Boxster, 718 Cayman (з 2016 модельного року)
- Porsche 911 (з 2016 модельного року)
- Porsche Panamera (з 2016 модельного року)
- Porsche Macan (з 2016 модельного року)
- Porsche Cayenne (з 2016 модельного року)
- Porsche Taycan
Обсяг функцій може змінюватися в залежності від моделі, року випуску та наявності в країні. Програму можна безкоштовно завантажити з Apple App Store і Google Play Store, і вона буде постійно розширюватися та оптимізуватися.