Додаток сумісний з автомобілями Porsche, починаючи з 2016 модельного року.

Оновлений додаток My Porsche перейме на себе функції My Porsche Essentials, Connect App і Car Connect App. Протягом найближчих місяців також будуть інтегровані додаткові програми, такі як Porsche Charging і Porsche – Good to know. Поєднання повного спектру послуг та інформації в одному додатку спростить використання і створить єдину точку доступу до цифрового світу Porsche через сучасний інтерфейс користувача.

My Porsche стане універсальним інструментом для кожного автовласника. Додаток сумісний з автомобілями Porsche, починаючи з 2016 модельного року. Якщо між смартфоном і моделлю Porsche є зв’язок, додаток відображає важливі параметри автомобіля і може використовуватися як пульт дистанційного керування для вибраних функцій. Він також підтримує водія в процесах зарядки, зв'язку з дилером, бронювання зустрічей у службі та з запитаннями про автомобіль.

Можливості додатку My Porsche

Як центральний інтерфейс між кожним водієм Porsche і його транспортним засобом, додаток My Porsche пропонує широкий спектр функцій для моделей Porsche зі традиційними силовими агрегатами, а також гібридів і повністю електричних автомобілів. У додатку реалізовано широкий спектр функцій. Він знає рівень палива або заряду, поточний пробіг, місцезнаходження автомобіля і може показувати статистику минулих поїздок або налаштування системи відстеження VTS.

Якщо автомобіль несподівано рухається або їде швидше, ніж вказане користувачем обмеження швидкості, програма попереджає користувача за допомогою push-повідомлення. Він також може блокувати та розблоковувати Porsche та керувати системою кондиціонування повітря та допоміжним опаленням у автомобілях, що працюють від акумулятора. За допомогою програми клієнти мають доступ до цифрових посібників з експлуатації та допоміжних відео.

Додаток My Porsche також пропонує повну мережу. Він з’єднує облікові записи постачальників потокової передачі та календарі з відповідними програмами в автомобілі. Він також спрощує навігацію, синхронізуючи пункти призначення та визначні місця між смартфоном і системою Porsche Communication Management (PCM).

Підключається до сучасних і старших моделей Porsche

Додаток My Porsche доступний у 47 країнах і 25 мовами для Apple iOS (iOS 14 і новіших версій) і смартфонів з операційними системами Android (Android 8 і новіших версій). Клієнти можуть увійти за допомогою свого ідентифікатора Porsche або зареєструватися безпосередньо в додатку. Функції, які забезпечують доступ до автомобіля, доступні для всіх поточних моделей і багатьох старих моделей:

Porsche 718 Boxster, 718 Cayman (з 2016 модельного року)

Porsche 911 (з 2016 модельного року)

Porsche Panamera (з 2016 модельного року)

Porsche Macan (з 2016 модельного року)

Porsche Cayenne (з 2016 модельного року)

Porsche Taycan

Обсяг функцій може змінюватися в залежності від моделі, року випуску та наявності в країні. Програму можна безкоштовно завантажити з Apple App Store і Google Play Store, і вона буде постійно розширюватися та оптимізуватися.