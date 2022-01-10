Porsche 356B/912

Класичні автомобілі – дуже непогане капіталовкладення, яке з часом може принести чималий прибуток. Так один з двох Porsche 356B/912, що збереглися з 1965 року продають за 500 тис. доларів.

Модель Porsche 356B/912, випущена у 1965 році, дійшла до наших днів у кількості двох екземплярів. При цьому один із цих рідкісних авто був виставлений на торги в рамках аукціонного будинку Mecum.

Porsche свого часу сконструював всього 6 прототипів 912, які оснащуються чотирициліндровою силовою установкою. До сьогоднішнього дня збереглося лише два такі транспортні засоби. Представлена версія не така швидка та яскрава, як 911, проте в історії автобренду Porsche спорткар 912 відіграв досить велику роль.

Авто має оригінальний двигун. Для колекціонерів це справжній подарунок. Ця машина одразу після виробництва відправилась до Сполучених Штатів. Там машину використовували для розробок та тестувань.

Унікальний Porsche 356B/912, попри почесний вік, зберігся в ідеальному стані

Модель Porsche застосовували як демонстраційний транспортний засіб для місцевих автодилерів. На фото представлений саме прототип, а не серійний варіант. Про це свідчать деякі деталі. Наприклад, дверні петлі в цій машині зробили не зі сталі, а з алюмінієвого сплаву. Приладову панель пофарбували в кузовне забарвлення. Для серійних версій використовувався інший колір.

За заявами фахівців, за цю модифікацію спорткара можна отримати 400-500 тис. доларів. Експерти не сумніваються, що на цей екземпляр знайдеться чимало охочих. Звичайно ж, мова йде про багатих колекціонерів, які є справжніми поціновувачами раритетних рідкісних зразків марки Porsche.