«Львівенергозбут» презентував мобільний застосунок «ЛЕЗ»

Побутові клієнти «Львівенергозбут» тепер мають доступ до своїх рахунків за електроенергію у мобільному застосунку «ЛЕЗ» для Android чи iOS. Дистанційно передати показники лічильника і заплатити за світло без комісії можна в декілька кліків. Крім того, у новому сервісі є можливість написати менеджеру консультаційного центру, переглянути та скачати свої рахунки, оформити онлайн-послугу тощо.

Швидка передача показників електролічильника

Побутові споживачі подають фактичні покази лічильника за електроенергію щомісячно. Терміни передачі – останні два календарних дні звітного місяця та перші три календарні дні наступного. Систематизувати цей процес легко у мобільному застосунку. Для того, щоб подати показники, потрібно завантажити застосунок «ЛЕЗ» на Android чи iOS, натиснути кнопку «Подати показник», ввести та надіслати дані. Усі ваші подані покази відображаються в історії.

Контроль споживання

В застосунку є можливість переглядати свої попередні витрати та відслідковувати скільки кВт·год електроенергії ви споживаєте на місяць. Ці дані допоможуть прогнозувати майбутнє споживання на основі попередніх місяців, використовувати електроенергію більш ефективно.

Оплата без комісій за електроенергію

При оплаті рахунків за електроенергію через застосунок «ЛЕЗ» комісія не нараховується, а всі попередні оплати можна переглянути в історії оплат. Наразі застосунок працює для побутових клієнтів, проте компанія планує версію для бізнесу.

Безкоштовний застосунок «ЛЕЗ» вже доступний на App Store та Google Play.