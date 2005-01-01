Молдова підрахує збитки від російської присутності в Придністров'ї

В Придністров'ї незаконно перебувають близько 2 тис. російських військовослужбовців

Влада Молдови має намір найняти міжнародну юридичну фірму для оцінки збитку від військової присутності Росії в Придністров'ї протягом 25 років. Про це повідомив спікер молдовського парламенту Андріан Канду. Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, рахунок, який можуть пред'явити Москві, буде вимірюватися в мільярдах доларів.

Канду заявив, що в Придністров'ї незаконно перебувають близько 2 тис. російських військовослужбовців, яких у Кишиневі вважають окупаційними силами.

«Російські військові підрозділи становлять загрозу безпеці, оскільки це незаконна військова присутність, така сама, як перебування російської армії в Абхазії, Південній Осетії та Східній Україні», - сказав молдовський спікер.

На запитання журналіста про те, чи не збирається молдовська влада пред'явити Росії рахунок і за радянський період, спікер відповів, що в Молдові це чутлива проблема, і суспільство розколоте в ставленні до радянського минулого.

«Але це правда, що наші люди постраждали від депортацій, голоду та інших злочинів, скоєних комуністичною владою. Можливо, ми ще раз створимо комісію для розрахунку репарацій», – додав він.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше Молдова звернулася до ООН з проханням підняти питання про виведення російських військових з Придністров'я.

Парламент Молдови 21 липня схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я. А через декілька днів уряд Молдови оприлюднив заяву, в якій звинуватив росіян у Придністров'ї у симпатіях сепаратистському режиму, а Москву - в невиконанні низки двосторонніх і міжнародних угод про врегулювання конфлікту.