У Молдові ліберали вимагають виходу країни з СНД

Автори проекту наголосили, що Росія так і не вивела свої війська з Придністров'я, порушивши резолюцію саміту ОБСЄ 1999 року

У Молдові група депутатів парламенту від Ліберальної партії зареєстрували проект рішення законодавчого органу про денонсацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Вихід країни зі Співдружності Незалежних Держав обумовлений тим, що Росія неодноразово порушила статут СНД, діючи виключно у власних інтересах. Військова агресія проти Республіки Молдова у 1992 році (Придністровський конфлікт - ред.), а також постійна військова та фінансова підтримка сепаратистського режиму у східних районах Молдови служать яскравим доказом порушення умов Угоди про утворення СНД», - йдеться у документі.

Автори проекту наголосили, що Росія так і не вивела свої війська і озброєння з території Придністровського регіону, порушивши резолюцію Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року і норми міжнародного права. На думку депутатів-лібералів, ще одним доказом порушення статуту СНД є окупація українського Криму і підтримка сепаратистських режимів на Донбасі.

Про дату і час обговорення проекту рішення на засіданні парламенту Молдови поки що не відомо.