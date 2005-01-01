У Молдові офіційно заборонили російські новини

У Молдові відсьогодні ведеться санкціонована боротьба з російською пропагандою

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду підписав замість президента Ігоря Додона закон, що забороняє ретрансляцію в країні російських новин та інформаційно-аналітичних програм. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Проект поправок до Кодексу про телебачення і радіо, які забороняють російські новини та інформаційно-аналітичні програми на телебаченні і радіо був ухвалений парламентом 7 грудня відразу в двох читаннях.

Згідно зі запропонованими демократами змінами, новини, які транслюють молдавські теле - та радіомовники, можуть бути зроблені тільки в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення (Росія її не ратифікувала).

За порушення цього передбачені штрафи у сумі від 40 до 70 тис. леїв (від 2 до 4 тис. доларів), а за повторне порушення — від 70 до 100 тис. леїв (від 4 до майже 6 тис. доларів).

Нагадаємо, 20 грудня президент Молдови Ігор Додон, який відомий своєю проросійською позицією, повернув законопроект на перегляд в парламент, а 22 грудня парламент прийняв його повторно без змін. Президент і після цього відмовився підписати закон, пославшись на «вищі інтереси народу», і звернувся до КС з проханням розглянути його конституційність.

Згідно із законодавством, президент може не підписувати закон і повернути його в парламент, але тільки один раз. Якщо ж парламент проголосує повторно, то глава держави зобов'язаний його підписати.



Згідно з рішенням Конституційного суду, якщо президент і після повторного голосування не підпише закон, то, після спеціального звернення до Конституційного суду, відповідні повноваження президента переходять до голови парламенту, який може підписати указ замість президента. Відповідно до цієї процедурою 5 січня Конституційний суд Молдови вже втретє тимчасово усунув з посади Додона.