Вербна неділя вважається великим християнським святом. Ми готуємося до Великодня – найважливішого свята християн, згадуємо останню вечерю Ісуса зі своїми учнями, його смерть на хресті і воскресіння на третій день. Тож молитви, проказані в цей день, мають сильну дію. У цей день варто попросити Бога про здоров’я, захист рідних і близьких, благословення і захист дітей. Молитви можна читати в церкві і вдома.

Молитва на Вербну неділю

О Боже, Боже наш, Ти надія наша і скеля безпеки, Ти, що даруєш нам свого Сина, Який прийшов на світ, щоб нас визволити від гріха та смерті. Ми молимося до Тебе в цей день Вербної неділі, коли весь світ православний відзначає в’їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, перед тим, як Він пройшов через страждання та смерть на хресті.

Просимо Тебе, Боже, благословити нас, щоб ми могли бути справжніми свідками Христа, повні Його милосердя та любові, і щоб ми змогли наслідувати Його приклад у нашому житті. Дай нам мудрість та силу, щоб ми могли відповісти на Твій заклик до любові, справедливості та миру, і бути взірцем для інших у світі, які так потребують Твоєї благодаті та милосердя.

Молимося також, щоб наша віра була твердою та нескоренною, навіть у тяжкі часи, і щоб ми могли завжди знайти у Тобі силу та підтримку у час наших страждань та складнощів. Будь з нами, Боже, на Вербній неділі та завжди. Амінь.

Молитва для захисту дітей

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей під твою могутню опіку та охорону! Захисти їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їхньому здоров’ю або поставити їх під загрозу смерті. Але, перш за все, молю тебе, небесний батько, визволи їх від небезпек, що загрожують їхній душі.

Відкинь, Боже, своєю всемогутньою рукою від моїх дітей все те, що може мати злий вплив на їхнє невинне серце або стати для них спокусою до зла. Охорони, Боже, моїх дітей від всякого гріха, плотського і душевного! Пошли, молю тебе, своїх святих ангелів, щоб стерегли їх на шляху життя.

Всемогутній Боже і Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки і бурі. Зроби, Господи, так, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.

Молитва для захисту і здоров’я

Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання і прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте благословення своє рабам Божим (перераховуйте імена всіх, за кого молитеся). Захистіть їх від бід і нещасть, укрийте своїми крилами від ворогів і заздрісників. Наповніть їх силою небесною, щоб вони несли в світ добро і процвітання, в здоров’ї перебуваючи. Амінь.