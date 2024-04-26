Неділя, яка припадає на шостий тиждень Великого посту і за тиждень до Великодня, називається Вербною. Це свято завжди має змінну дату, як і Великдень. Цього року воно припадає на 28 квітня. У цей день християни йдуть до церкви посвятити гілочки верби, яка буде оберігати сім’ю цілий рік. ZAXID.NET розповідає, що означає це свято.

Вербна неділя або Вхід Господній в Єрусалим – одне з 12 найважливіших християнських свят. В’їхавши в Єрусалим на Ісус здійснив старозавітні пророцтва. У цей день Ісус Христос приїхав до Єрусалиму на ослі, а люди чекали його як месію і вітали пальмовим гіллям. У наших широтах пальми не ростуть, тому пальмові гілки замінили на вербу, яка саме розквітає навесні і є символом відродження (воскресіння) природи.

За день до того, у суботу, Ісус воскресив Лазаря. «Довідавшись про вчинене диво, наступного дня люди з пальмовими гілками у руках зустріли його біля входу у Єрусалим. Цими подіями розпочалася Хресна дорога Ісуса Христа, оскільки первосвященики та фарисеї, побоюючись, що люди увірують у нього, зібрались на раду, де задумали його вбити», – розповідають етнографи.

Ісус знав, що має померти і розумів, що ті самі люди, які зараз радо вітають його, потім засудять на смерть. Вигуки «Осанна» замінили «Розіпни». Люди сподівалися, що Ісус звільнить їх від неволі Римської імперії, але насправді Христос прийшов дарувати їм не земне, а небесне спасіння. Він прогнав торгівців з єрусалимського храму, звинувативши їх у тому, що вони перетворили його на «вертеп розбійників». Священнослужителі задумали погубити Спасителя.

«Це буде спасенна смерть, саме та смерть, якою він відкупить все людство. Це вхід до місця смерті і воскресіння. Без воскресіння його смерть була б марною, а врочистий вхід до Єрусалиму нічим не відрізнявся б від входу багатьох царів, що так само тріумфально входили до міст, і їх так само радісно вітали пальмовими гілками», – пояснює о. Петро Балог на РІСУ.

Урочистий вхід Христа до Єрусалиму – подія, яка важлива тим, що це початок людського відкуплення і воскресіння. Тому християни разом з тими людьми, які тоді раділи і кричали Ісусові «Осанна», мають теж радіти, тому що заради них Ісус Христос приїхав до Єрусалиму. Із Вербної неділі починається також Страсний тиждень. До нього треба підготуватись і провести у молитві.